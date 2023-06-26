ليبيا.. «الوحدة الوطنية» تؤكد الحرص على إنجاح الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، خلال استقباله أمس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، ملفي الانتخابات والإنفاق الحكومي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»: إن الدبيبة بحث مع المبعوث الفرنسي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن المبعوث الفرنسي نقل من جانبه، تحياتِ الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكداً دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية، وحرص فرنسا على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية في ملف الانتخابات المرتقبة.