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الاتحاد الأوروبي يجدد الالتزام بتعزيز العلاقات مع الصومال

الاتحاد الأوروبي يجدد الالتزام بتعزيز العلاقات مع الصومال
27 يونيو 2023 01:15

بروكسل (الاتحاد)

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جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، التزام التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة بتعزيز علاقة شراكة طويلة الأمد مع الصومال والرغبة بتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد والصومال. 
وقالت مفوضية الاتحاد للشؤون الخارجية في بيان إن «الصومال أحرز تقدماً كبيراً منذ أن تولى الرئيس حسن شيخ محمد منصبه في مايو 2022»، مشيدة بجهود الحكومة الصومالية بتعزيز الاستقرار والسلام هناك. 
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات والتنسيق في إطار المبادرة والقيادة الصومالية لدعم استقرار وأمن الصومال، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي ودعم الدول المجاورة للصومال باعتباره أمراً محورياً للاستقرار في المنطقة. وأعرب البيان عن القلق الشديد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الصومال والناجمة عن أزمة النزوح والجفاف والصراع الطويلين الذين شهدهما الصومال، مجدداً تأكيد التزام الاتحاد بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية. 

الاتحاد الأوروبي
الصومال
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