«الإنقاذ الدولية» تدعو لتجديد آلية المساعدات عبر «باب الهوى» إلى سوريا

وائل بدران (أبوظبي)

دعت «لجنة الإنقاذ الدولية» مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر معبر «باب الهوى الحدودي» إلى شمال غرب سوريا، والتي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو المقبل، مؤكدة أن 90 في المئة من سكان شمال غرب سوريا البالغ عددهم 4.5 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وقالت أندريا سويني، رئيسة قسم مناصرة الأمم المتحدة لدى لجنة الإنقاذ الدولية، في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، حضرتها «الاتحاد»: «في سوريا بأكملها، هناك 15.3 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وتم تمويل فقط 11.6 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية السورية، بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على الزلازل القاتلة التي دمرت خصوصاً مناطق شمال غرب البلاد».

ورحبت سويني في رد على سؤال لـ«الاتحاد»، بدخول قافلة مساعدات أممية، يوم الجمعة الماضي، من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى ريف إدلب شمال غرب سوريا، قائلة: «إنه أمر مرحب به، لاسيما في ضوء الحاجة الهائلة للمساعدات الإنسانية».

وأضافت: «من الجيد أننا نشهد وصولاً إضافياً للشاحنات إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر الممرات الداخلية»، موضحة أن القافلة الأممية، وهي الأولى عبر الممرات الداخلية التي تمر إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر قبل نحو أربعة أشهر، ضمت نحو 15 شاحنة تحمل مساعدات. لكنها أشارت إلى أن هذه القوافل هي قوافل أممية فقط، ولا تشارك فيها المنظمات غير الحكومية.

ولفتت سويني إلى أنه من المقدر أن 2.7 مليون شخص نزحوا في سوريا، وتأثرت الأغلبية العظمى من سكان شمال غرب سوريا بطريقة ما بسبب الزلزال، الذي لا تزال آثاره مستمرة على السوريين، وسيستغرق الأمر أشهراً إن لم يكن سنوات للتعامل مع الأضرار التي سببها.

وأشارت سويني إلى أنه من الحاسم أن نتذكر أن آلية مجلس الأمن تدعم الاستجابة الإنسانية في شمال سوريا بأكمله، وبدونها، يمكن أن يفقد أكثر من مليون شخص مصدرهم الوحيد للطعام، وسوف تفقد المنظمات غير الحكومية سبيلها للوصول إلى سلسلة الإمدادات التابعة للأمم المتحدة للقاحات والهياكل التنسيقية التي تحافظ على استجابة في جميع مناطق سوريا.