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مقتل جندي و3 إرهابيين خلال مداهمة للجيش العراقي في كركوك

أرشيفية
27 يونيو 2023 01:15

هدى جاسم (بغداد)

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قتل جندي وأصيب ضابط بجروح خلال عملية نفذتها قوات عراقية واستهدفت خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال العراق، أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصره.
وذكر بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني، أن العملية نفذتها قوات عسكرية في منطقة «تركلان» التابعة لمحافظة كركوك، شمال بغداد.
وقال البيان، إن «العملية نُفذت بعد رصد ثلاثة من عصابات داعش الإرهابية، على إثر هذه المعلومات توجهت قوة من الجيش العراقي إلى المكان واشتبكت معهم، وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها».
كما أفاد البيان بمقتل جندي في هذه الاشتباكات وإصابة ضابط.
سيطر تنظيم «داعش» عقب هجمات متلاحقة عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، ومني بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

الجيش العراقي
العراق
كركوك
داعش
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