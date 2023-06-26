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مبادرة حكومية يمنية لرفع الحصار عن تعز

يمنيون يخرجون من مدينة تعز عبر طرق ترابية خطرة جراء الحصار الحوثي (أرشيفية)
27 يونيو 2023 01:15

عدن (الاتحاد)

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قدمت الحكومة اليمنية مقترحاً لفتح 5 طرق في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، ظلت مغلقة منذ نحو 8 سنوات بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي، مع استمرار الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة سكان المحافظة المحاصرة.
وقالت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز، مساء أمس الأول في بيان، إنها «وقفت خلال اجتماع لها أمام استمرار جماعة الحوثي بفرض الحصار على مدينة تعز وإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمدينة منذ 8 سنوات رغم كل الاتفاقات وجولات التفاوض لإنهاء هذا الملف».
وأضافت أنه «نظراً لقيام بعض أبناء تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين بتقديم مقترح لفتح بعض الطرقات فإننا نتقدم بمقترح لفتح 5 طرقات من وإلى المدينة».
وهذه الطرق: «سوفتيل - الجهيم - مسجد الصفا - زيد الموشكي»، و«مصنع السمن والصابون - المطار القديم - بئر باشا»، و«كرش - الرهدة - الحوبان - جولة القصر - عقبة منيف. مفرق الذكرة - الستين - مفرق العدين - سوق الرمدة - الحوجلة - عصيفرة طريق الحوبان - جولة القصر - وادي صالة - صالة».
وأكدت اللجنة، وفق البيان «استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال اليمنيين القادمين للمدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة مع جماعة الحوثي لحل أي إشكالات في حال تم فتح الطرق».
في سياق متصل، قال مصدر حكومي يمني إن «شخصيات ووجهاء ورجال أعمال من أبناء محافظة تعز المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين يبذلون جهوداً لدى طرفي النزاع من أجل التوصل لاتفاق لفتح طرق في المحافظة».
وأوضح المصدر أن «هذه الشخصيات عقدت منذ مارس الماضي لقاءات عدة مع مسؤولين بجماعة الحوثي بهدف إقناع الجماعة للقبول بمقترحات لفتح بعض الطرق المغلقة وإنهاء معاناة السكان في تعز».
وتفرض جماعة الحوثي حصاراً على تعز منذ عام 2015، وتمنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان.

تعز
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الأزمة اليمنية
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