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اليمن.. العثور على جثث 22 شخصاً جرفتهم السيول

اليمن.. العثور على جثث 22 شخصاً جرفتهم السيول
27 يونيو 2023 01:15

عدن (وكالات)

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عثر يمنيون على العديد من الجثث لأشخاص جرفتهم السيول بعد الأمطار الغزيرة مساء أمس الأول، على طريق «حيفان طور الباحة»، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.
وقال السكان، إنهم عثروا على 22 جثة لمدنيين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، عن نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة في بيان، إنه «استجابة لهذه الأزمة تقوم اليونيسف من خلال آلية الاستجابة السريعة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفاً».
وأضافت أنه «تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات».

تعز
لحج
اليمن
السيول
السيول في اليمن
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