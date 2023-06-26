ترجمة خطبة عرفة إلى 20 لغة

مكة المكرمة (الاتحاد)

تعمل وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وتعد ترجمة خطبة عرفة من أبرز وأهم المهام والخدمات المقدمة من قبل الوكالة تحت مسمى «مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة». وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن التطور الذي تشهده الرئاسة وفق خطتها الاستراتيجية 2024، مشيراً إلى أنه وبعد التوسع في تقديم خدماتها تم زيادة عدد اللغات إلى20 لغة عالمية وهي «الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسية، التركية، البنجابية، الصينية، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنية، الفلبينية» وبثها لأصقاع العالم كافة عبر منصة «منارة الحرمين» ليتسع بذلك تغطية البث لأغلب مناطق العالم.