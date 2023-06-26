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«الصحة السعودية»: 80 ألف حاج يستفيدون من الخدمات العلاجية

«الصحة السعودية»: 80 ألف حاج يستفيدون من الخدمات العلاجية
27 يونيو 2023 01:15

مكة المكرمة (الاتحاد)

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بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة 80973 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول، من شهر ذي القعدة وحتى أمس الأول. 
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات، منها «إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و168 قسطرة قلبية، فيما أجريت 464 عملية غسيل كلوي، و41 عملية منظار»، بينما دخل 1749 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وسُجلت حالتا ولادة، بينما شاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 869 مستفيداً.
يذكر أن وزارة الصحة جهّزت خلال موسم حج الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزاً صحياً، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريراً، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى، كما أعدت الوزارة نقاطاً طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثّفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

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