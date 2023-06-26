ضبط مخدرات بقيمة 295 مليون دولار في هولندا

قال ممثلو الادعاء، إن سلطة الجمارك الهولندية ضبطت شحنة من الكوكايين تزن 3500 كيلوجرام، وتقدر قيمتها بنحو 270 مليون يورو (295 مليون دولار أميركي) في ميناء مدينة روتردام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال تقرير المدعين، إن الشحنة، التي تتألف من 3587 قطعة، هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها حتى الآن هذا العام في الميناء، وهو الأكبر في أوروبا.

يعتقد أن المخدرات كانت مخبأة بين كميات من الموز في شاحنة معبأة في الإكوادور. ولا تعتقد السلطات أن الشركة، التي استوردت الموز ومقرها في إقليم زيلاند جنوب هولندا، متورطة في جريمة التهريب.

في العام الماضي، عثر على نحو 50 ألف كيلوجرام من الكوكايين داخل حاويات في الميناء، الذي يعد من الطرق الرئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا.