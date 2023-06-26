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روسيا تعترض مقاتلتين بريطانيتين

مقاتلة تايفون بريطانية
26 يونيو 2023 22:19

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية».
وأشارت إلى أن المقاتلتين من طراز «تايفون» تابعتان للجيش البريطاني وترافقهما طائرة استطلاع من نوع «آر سي-135».
وأضافت الوزارة «عادت الطائرتان الروسيتان بسلامة إلى مطارهما الأصلي. لم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية».
ازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود، وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
كما أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات استراتيجية أميركية، فوق بحر البلطيق، في حادثين مختلفين في غضون أسبوع.
وأُرسلت أيضًا طائرات روسية لاعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية. كما توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أميركية من طراز «ريبر إم كيو-9» في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر.

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المصدر: وكالات
روسيا
بريطانيا
البحر الأسود
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