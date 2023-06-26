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بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن
26 يونيو 2023 21:01

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، للمرة الأولى على الأحداث التي شهدتها روسيا يوم السبت الماضي.
ونفى بايدن علاقة بلاده بتمرد مجموعة فاغنر في روسيا.
وقال بايدن للصحافيين «نحن لسنا ضالعين ولا علاقة لنا بهذه الأحداث» في إشارة خصوصا إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفا «هذه مشكلة داخلية لروسيا».
وأكد أن الأميركيين وحلفاءهم لا يريدون «إعطاء أي ذريعة (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لاتهام الغربيين أو لاتهام حلف شمال الأطلسي».
وأضاف بايدن: «من المبكر التوصل إلى استنتاجات حاسمة بشأن تداعيات تحرّك فاغنر».
كان الكرملين قد أعلن انتهاء تمرد فاغنر بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أدت إلى اتفاق قضى بعودة مقاتلي المجموعة إلى معسكراتها، وانتقال قائدهم يفغيني بريغوجن إلى بيلاروسيا.
من جانب آخر، قال الرئيس الأميركي إن «من المهم» أن يبقى الغربيون «على تنسيق تام»، مذكرا بأنه تحدث السبت مع عدة رؤساء دول وحكومات وأشار إلى أنه يعتزم التحدث إليهم مجددا الاثنين.
يعتزم بايدن أيضا البقاء على «اتصال مستمر» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي تحدث إليه، أمس الأحد، لتأكيد دعم الولايات المتحدة.

 




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