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الحجاج يقضون ليلتهم في منى عشية الوقوف بعرفات

خيام لإيواء الحجاج في منى
26 يونيو 2023 20:02

يقضي أكثر من 1,6 مليون حاج ليلتهم في منى بعد أن قضوا فيها يوم التروية، قادمين من مكة المكرمة في الموسم الذي يتوقع أن يسجّل أعداداً قياسية هذه السنة.

استقل مئات الألوف من الحجاج حافلات مكيفة تدفقت في أفواج متتابعة على المكان، فيما اختار قلة السير نحو منى من مكة المكرمة.
وفاضت شوارع منى، التي استحالت أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء الفريضة هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وقال التاجر السوري محمد حجوج (59 عاما)، وهو يغالب دموعه "أنا أؤدي فريضة الحج. ما زلت غير مصدق".
وأكّد الموظف النيجيري سليم إبراهيم (39 عاما) "سأؤدي الحج مجددا. إنها تجربة تستحق العناء".
أنهى مئات الآلاف من الحجاج، مساء أمس الأحد، طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
بحلول بعد منتصف نهار اليوم الاثنين، كانت المخيمات شبه مكتملة العدد، فيما كانت تكبيرات الحج تصدح في المكان.

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وقالت المعلمة المغربية جميلة حمودي (62 عاما) بفرحة غامرة "حلمي تحقق". وتابعت "سأدعو بالخير لجميع الناس".
تقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد نحو سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.
في ذروة الحج، يتوجه المصلون غدا الثلاثاء إلى جبل عرفات حيث يمضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن يغادروا باتجاه مزدلفة للمبيت فيها ومنها إلى موقع رمي الجمرات، حيث يرمون الجمرة الكبرى صباح يوم العيد.

ووصل أكثر من 1,62 مليون حاجّ من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة أمس الأحد. ويتجاوز هذا الرقم عدد الحجيج العام الماضي (926 ألف حاج) بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية.
وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2,5 مليون حاج من 160 بلدا في الحج هذا العام في "أكبر موسم حج في التاريخ"، على ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة.
وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية أنّ وزارة النقل تتابع انسيابية تنقل الحجاج نحو منى عبر طائرات مسيرة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كذلك وفرت حافلات ذاتية القيادة تحمل كل منها 11 راكبا لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

المصدر: آ ف ب
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يوم التروية
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