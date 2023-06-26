ألمانيا ترد على طلب أوكرانيا تزويدها بصواريخ متطورة

رد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، على طلب أوكرانيا تسليمها صواريخ «كروز» متطورة.

وقال بيستوريوس إن ألمانيا لا تزال غير مستعدة بعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز التي ترغب فيها من طراز «تاوروس».

وخلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا، قال السياسي الألماني «فيما يتعلق بالأسلحة بعيدة المدى، أود أن أقول مرة أخرى بمنتهى الوضوح إننا لا نزال نتبنى موقفاً متحفظاً في هذا الشأن، وهو بالمناسبة الموقف نفسه بالضبط الذي يتبناه شركاؤنا الأميركيون».

وأردف «لم يتغير شيء في تقديرنا في الوقت الراهن».

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

كانت أوكرانيا تقدمت بطلب لدى الحكومة الألمانية في نهاية مايو الماضي للحصول على صواريخ كروز من طراز «تاوروس» بمدى يصل إلى 500 كيلومتر.

يتمثل أحد أسباب تحفظ الحكومة الألمانية على هذا الطلب في إمكانية وصول هذه الصواريخ إلى الأراضي الروسية.

غير أن أوكرانيا أكدت في المقابل أنها لن تستخدم الأسلحة الغربية في قصف الأراضي الروسية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، أمس الأحد، عن محادثاته مع نظيره الأميركي جو بايدن إنها دارت أيضاً حول الحصول على أسلحة ذات مدى أبعد.

لكن البيت الأبيض لم يعلق على هذا الموضوع في بيان صحفي عن هذه المحادثات.