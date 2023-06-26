الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تعلّق على الأحداث الأخيرة في روسيا

جنود وأفراد من الشرطة الروسية عند أحد مداخل العاصمة موسكو
26 يونيو 2023 18:21

علّقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، على محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر في روسيا يوم السبت.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في المؤتمر الصحفي الاتحادي في العاصمة برلين، إن «هذا شأن داخلي روسي في المقام الأول».
وأضاف أنه «كان أمراً خطيراً ولا يزال خطيراً»، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية «تابعت الموقف بقدر كبير من التركيز».
وانتهى تمرد فاغنر بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وأوضح هيبشترايت «كانت الساعات التي شهدناها، ساعات مثيرة للغاية، لكن ليس لدينا معلومات خاصة بنا يمكننا أن نقدمها هنا حول ما حدث بالفعل».

أخبار ذات صلة
بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي
في أول خطاب بعد تمرد فاغنر.. بوتين يوجه اتهامات للغرب
المصدر: د ب أ
روسيا
تمرد
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©