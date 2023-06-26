ألمانيا تعلّق على الأحداث الأخيرة في روسيا

علّقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، على محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر في روسيا يوم السبت.

وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في المؤتمر الصحفي الاتحادي في العاصمة برلين، إن «هذا شأن داخلي روسي في المقام الأول».

وأضاف أنه «كان أمراً خطيراً ولا يزال خطيراً»، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية «تابعت الموقف بقدر كبير من التركيز».

وانتهى تمرد فاغنر بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح هيبشترايت «كانت الساعات التي شهدناها، ساعات مثيرة للغاية، لكن ليس لدينا معلومات خاصة بنا يمكننا أن نقدمها هنا حول ما حدث بالفعل».