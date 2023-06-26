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رئيس الوزراء الروسي يدعو إلى وحدة الصف

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يترأس اجتماعا
26 يونيو 2023 18:00

دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إلى الوحدة وراء الرئيس فلاديمير بوتين، بعد محاولة تمرد مجموعة فاغنر.
وقال ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون، إن روسيا واجهت "تحديا لاستقرارها"، مضيفا "نحن بحاجة إلى التكاتف والعمل على قلب رجل واحد والحفاظ على وحدة جميع القوى والالتفاف حول الرئيس".
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إن الوضع في البلاد "مستقر"، بينما قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة خلال الأحداث.
بعد إنهاء تمردهم القصير، أوقف مقاتلو فاغنر تقدمهم وانسحبوا من مدينة روستوف بجنوب البلاد، وعادوا إلى قواعدهم في وقت متأخر يوم السبت بموجب اتفاق يضمن سلامتهم.
وسينتقل يفغيني بريغوجن قائد المجموعة إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
شوهد بريغوجن آخر مرة وهو يغادر مدينة روستوف في سيارة رباعية الدفع بينما صافح رجاله المارة قبل الانسحاب.

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المصدر: رويترز
ميخائيل ميشوستين
روسيا
تمرد
مجموعة فاغنر
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