الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في اليونان

ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اليونان
26 يونيو 2023 17:04

أدى كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظ، اليمين الدستورية في مستهل ولايته الثانية كرئيس لوزراء اليونان، اليوم الاثنين، متعهداً بتسريع عجلة الإصلاح، غداة انتصاره الكاسح وفوز حزبه اليميني بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية.
بذلك، يكون الزعيم المحافظ (55 عاما) الذي وصل إلى السلطة في 2019، قد كسب رهانه، بحصوله الأحد على غالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة من دون الاضطرار إلى بناء تحالفات.
فمع حصول حزبه على 40,55 بالمئة من الأصوات، ضمن الحصول على 158 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان الجديد.
وهذه الانتخابات، الثانية في خمسة أسابيع، اتسمت بالتوجه نحو اليمين وهزيمة حزب "سيريزا" اليساري وانتخاب نواب من ثلاثة أحزاب قومية صغيرة أو يمينية متطرفة.
وخلال مراسم رسمية في القصر الرئاسي، أدى ميتسوتاكيس اليمين الدينية، بحضور رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ومسؤولين من الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، وفقا للتقاليد.
وقال بعد أن استقبلته رئيسة الدولة "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهدت بتنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات ... لدينا أغلبية برلمانية مريحة للقيام بذلك".
حقق اليمين نتيجة أفضل مما حصل عليها قبل أربع سنوات عندما تسلم السلطة مع 39,85 بالمئة من الأصوات وأحد أفضل أداء له منذ إرساء الديمقراطية في اليونان عام 1974.
"إصلاحات كبرى"
ونال اليمين الأغلبية المطلقة بفضل خمسين مقعدا إضافية ينالها الحزب الفائز.
في الانتخابات السابقة، التي جرت في 21 مايو الماضي، لم يحقق ميتسوتاكيس أهدافه بسبب نظام انتخابي مختلف. وبعد أن استبعد تشكيل ائتلاف، دعا إلى انتخابات جديدة أجريت أمس الأحد.
في هذه الولاية الثانية، قدم برنامجًا اقتصاديًا طموحًا، مع وعود بزيادة الأجور وتوظيف كوادر طبية وأطباء في المستشفيات العامة.
تميزت ولايته الأولى بإنعاش الاقتصاد وتراجع البطالة.
وسيسمح هذا الانتصار الكبير لخريج جامعة هارفارد الأميركية المرموقة ووريث عائلة سياسيّة كبرى، بأن يؤدي الآن دورًا رئيسيًا داخل اليمين الأوروبي. وأكد مساء الأحد لمناصريه في مقر حزبه في أثينا أن "الديمقراطية الجديدة هي أقوى حزب من اليمين الوسط في أوروبا!".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان
ميتسوتاكيس يرحب بفوزه في الانتخابات التشريعية باليونان
المصدر: وكالات
كيرياكوس ميتسوتاكيس
يمين دستورية
اليونان
رئيس الوزراء
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©