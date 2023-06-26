ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في اليونان

أدى كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظ، اليمين الدستورية في مستهل ولايته الثانية كرئيس لوزراء اليونان، اليوم الاثنين، متعهداً بتسريع عجلة الإصلاح، غداة انتصاره الكاسح وفوز حزبه اليميني بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية.

بذلك، يكون الزعيم المحافظ (55 عاما) الذي وصل إلى السلطة في 2019، قد كسب رهانه، بحصوله الأحد على غالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة من دون الاضطرار إلى بناء تحالفات.

فمع حصول حزبه على 40,55 بالمئة من الأصوات، ضمن الحصول على 158 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان الجديد.

وهذه الانتخابات، الثانية في خمسة أسابيع، اتسمت بالتوجه نحو اليمين وهزيمة حزب "سيريزا" اليساري وانتخاب نواب من ثلاثة أحزاب قومية صغيرة أو يمينية متطرفة.

وخلال مراسم رسمية في القصر الرئاسي، أدى ميتسوتاكيس اليمين الدينية، بحضور رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ومسؤولين من الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، وفقا للتقاليد.

وقال بعد أن استقبلته رئيسة الدولة "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهدت بتنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات ... لدينا أغلبية برلمانية مريحة للقيام بذلك".

حقق اليمين نتيجة أفضل مما حصل عليها قبل أربع سنوات عندما تسلم السلطة مع 39,85 بالمئة من الأصوات وأحد أفضل أداء له منذ إرساء الديمقراطية في اليونان عام 1974.

"إصلاحات كبرى"

ونال اليمين الأغلبية المطلقة بفضل خمسين مقعدا إضافية ينالها الحزب الفائز.

في الانتخابات السابقة، التي جرت في 21 مايو الماضي، لم يحقق ميتسوتاكيس أهدافه بسبب نظام انتخابي مختلف. وبعد أن استبعد تشكيل ائتلاف، دعا إلى انتخابات جديدة أجريت أمس الأحد.

في هذه الولاية الثانية، قدم برنامجًا اقتصاديًا طموحًا، مع وعود بزيادة الأجور وتوظيف كوادر طبية وأطباء في المستشفيات العامة.

تميزت ولايته الأولى بإنعاش الاقتصاد وتراجع البطالة.

وسيسمح هذا الانتصار الكبير لخريج جامعة هارفارد الأميركية المرموقة ووريث عائلة سياسيّة كبرى، بأن يؤدي الآن دورًا رئيسيًا داخل اليمين الأوروبي. وأكد مساء الأحد لمناصريه في مقر حزبه في أثينا أن "الديمقراطية الجديدة هي أقوى حزب من اليمين الوسط في أوروبا!".