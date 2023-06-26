بوتين يظهر لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في أول مقطع مصور له منذ التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر.

في مقطع الفيديو المنشور على عبر موقع الرئاسة الروسية على الإنترنت، هنأ بوتين المشاركين في المنتدى الصناعي الدولي للشباب "مهندسو المستقبل".

وقال بوتين للمشاركين، وفقا لما نقلته عنه وكالات الأنباء الروسية "يعتمد التطور المطرد للصناعات المحلية وقدراتها التنافسية في الأسواق الوطنية والعالمية، وتنفيذ المهام الرئيسية لتعزيز الأمن والسيادة الاقتصادية والتكنولوجية في روسيا على احتياطياتها من الكوادر".

وأضاف أنه "من الضروري تزويد المؤسسات والشركات الروسية بالمزيد من المهنيين الشباب الأكفاء والمتخصصين والمبدعين وذوي العقلية الحديثة والمستعدين لتحمل المسؤولية وتقديم الحلول المناسبة".

وألقى بوتين خطابا وطنيا للشعب الروسي يوم السبت ندد فيه بتمرد فاغنر ووصفه بأنه "طعنة في الظهر".

ولم يعلق بوتين، في خطابه المنشور اليوم، على الاتفاق الذي أعلن عنه في وقت متأخر يوم السبت.

وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. ويقضي بعودة مقاتلي مجموعة فاغنر إلى معسكراتها ودمجهم أفرادها في الجيش الروسي وانتقال قائدهم يفغيني بريغوجن إلى بيلاروسيا.