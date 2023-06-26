هجمات تستهدف مناطق في أوكرانيا

أعلنت هيئة الاركان العامة في كييف اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس الأحد. وقال الجيش إنه تم إطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ من طراز اس300-، كما تم تسجيل 33 هجوما جويا و45 هجوما صاروخيا من عدة منصات صواريخ منذ أمس الأحد.

ووفقاً لهيئة الاركان العامة، فإن القوات الروسية حاولت وقف تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة المواقع التي فقدتها، حيث قامت المدفعية بقصف ما لا يقل عن 30 مستوطنة.

ومن ناحية أخرى، تعرضت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا لهجوم جوي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية " يوكرينفورم" أنه سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.