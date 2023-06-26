بايدن يتقدم على ترامب في إطار جولة افتراضية لانتخابات 2024

تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن على المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز.

وحصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين وحصل الرئيس السابق على 45%. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين، وفقا للاستطلاع الذي نشر الأحد. وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51% من 46% في أبريل.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 232-306 في المجمع الانتخابي، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي، وفقاً لمركز بيو للأبحاث.