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بايدن يتقدم على ترامب في إطار جولة افتراضية لانتخابات 2024

الرئيس الأميركي جو بايدن
26 يونيو 2023 07:25

تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن على المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز.

وحصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين وحصل الرئيس السابق على 45%. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين، وفقا للاستطلاع الذي نشر الأحد. وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51% من 46% في أبريل.

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وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 232-306 في المجمع الانتخابي، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي، وفقاً لمركز بيو للأبحاث.

المصدر: وكالات
جو بايدن
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الأميركية
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