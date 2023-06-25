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تدشين «نيابة الحرم المدني»

تدشين «نيابة الحرم المدني»
26 يونيو 2023 01:40

مكة المكرمة (الاتحاد)

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أعلنت السعودية، أمس، تدشين «نيابة الحرم المدني»، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار ضمان أمن الحرمين الشريفين وزائريهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس».
ومن المقرر أن تباشر النيابة الجديدة، التي دشنها النائب العام، سعود بن عبدالله المعجب، الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.
كما يتضمن اختصاصها «الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، وذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل»، بحسب ما نقلت الوكالة.

السعودية
توسعة الحرم المدني
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