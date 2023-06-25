مندوب سوريا لدى «الجامعة» يقدم أوراق اعتماده إلى أبو الغيط

دمشق (الاتحاد)

أعلنت سوريا، أمس، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تسلم أوراق اعتماد مندوبها الدائم لدى الجامعة. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن «السفير حسام الدين آلا، قدم الأحد أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية مندوباً لسوريا في الجامعة».

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها على خلفية الأحداث الدائرة على أراضيها.

وكان وزير المالية السوري كنعان ياغي قد أكد في وقت سابق أن عودة بلاده إلى مقعدها في جامعة الدول العربية هي «الشكل الطبيعي بين سوريا والدول العربية جميعا، والشكل غير الطبيعي هو تجميد مقعدها بالجامعة».

وأشار ياغي إلى «وجود اتفاقيات ثنائية في إطار العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، وهناك مؤسسات مالية واقتصادية عادت سوريا لشغلها».