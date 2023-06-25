خدمات طبية بالتقسيط في لبنان

بيروت (وكالات)

أعلنت شركة «كومن»، الرائدة في قطاع التأمين، إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في لبنان وتسهل على اللبنانيين الحصول على سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد وإمكانية التقسيط المريح.

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إنه «نتيجة تدهور الأحوال الاجتماعية والخدمات الصحية في لبنان، وتعرض قطاع التأمين الصحي لأزمة، وجد اللبناني نفسه غير مغطى صحياً بعد توقف العديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي».

وأضافت أنه «استجابةً لهذا السيناريو، قامت الشركة بإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ كرامة اللبنانيين وتمكنهم من الحصول على تأمين صحّي واستشفائي كامل. ووفق البيان، فإن «المبادرة عبارة عن تغطية صحية استشفائية شاملة بنسبة 100 % كما تشمل أيضاً الفحوص الخارجية وبأسعار تشجيعية جداً تتناسب مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى تقديم سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد، وإمكانية التقسيط الشهري المريح، وخدمة عملاء على مدار الساعة وجميع أيام الأسبوع».