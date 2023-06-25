تصعيد «حوثي» ضد المدنيين في الحديدة وتعز

عدن (الاتحاد)

واصلت جماعة الحوثي، أمس، استهداف تجمعات سكانية جنوب الحديدة وغرب تعز، لليوم الثاني على التوالي، مستخدمة المدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين استهدفوا قرى آهلة بالسكان ومزارع جنوب مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، تزامناً مع قصف مماثل استهدف قرى «عزلة المجاعشة» التابعة لمديرية «مقبنة» بمحافظة تعز.

وأضافت أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، كما أجبر المزارعين ورعاة الأغنام على العودة إلى منازلهم خشية على حياتهم.

ودمرت القوات اليمنية المشتركة، مرابض مدفعية للحوثيين استهدفت التجمعات السكانية.

بدوره، وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الجيش اليمني برفع الجاهزية القتالية والاستعداد لأي مستجد مع جماعة الحوثي، معتبراً أن الجماعة لن تتجه نحو السلام سوى بضغط عسكري.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الفريق الداعري اطلع خلال زيارته إلى محافظة تعز ولقائه قيادة محوري تعز وطور الباحة، من القادة والضباط على طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال بالمحافظة وتحشيدات الحوثيين إلى مختلف الجبهات».

وفي سياق آخر، تمكنت القوات اليمنية المشتركة، أمس، من صد هجوم مسلح وعنيف لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين.

وذكرت القوات المشتركة في بيان، أنها «تصدت لهجوم عنيف شنته عناصر إرهابية لتنظيم القاعدة على مواقعها في وادي عومران في محافظة أبين، فجر أمس».

وأكدت أنَّه «تمَّ إحباط الهجوم وتكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، فيما قتل جندي من قوات اللواء السادس دعم وإسناد أثناء أداء واجبه».

وقال البيان إن «القوات المسلحة تصدت بكل بسالة لهجوم شنته عناصر إرهابية بعد رمايات مكثفة بالأسلحة المتوسطة على مواقع قواتنا في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن المواجهات امتدت لساعات، ونتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر في العتاد والأفراد وفرارهم.

وأكد البيان أن «القوات اليمنية المشتركة لن تألو جهداً في ملاحقة العناصر والجماعات الإرهابية ومن يناصرهم حتى القضاء عليهم».