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أميركا تحقق في سبب انفجار الغواصة "تيتان"

صور بالأقمار الصناعية لسفن تحقق في انفجار الغواصة "تيتان"
26 يونيو 2023 01:04

قال مسؤولون، الأحد، إن خفر السواحل الأميركي يحقق في سبب وقوع انفجار داخلي في الغواصة السياحية "تيتان" وهي تتجه صوب حطام السفينة "تايتانيك"، مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.
جاء الإعلان غداة قول مجلس سلامة النقل الكندي إنه سيجري تحقيقه الخاص في أمر الانفجار الداخلي الذي تعرضت له الغواصة وأثار تساؤلات عن طبيعة القواعد التنظيمية لمثل تلك الرحلات الاستكشافية.
وقال الكابتن جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل الأميركي، في مؤتمر صحفي في مدينة بوسطن "هدفي الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن خفر السواحل فتح تحقيقا يوم الجمعة، ويعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي لاستعادة الأدلة، بما في ذلك عملية إنقاذ في موقع الحطام في قاع البحر الذي يبعد 488 مترا تقريبا عن حطام "تيتانيك"، على بعد نحو أربعة كيلومترات تحت السطح".
وقال نيوباور إنه سيطلع المنظمة البحرية الدولية ومجموعات أخرى على نتائج التحقيق "للمساعدة في تحسين إطار السلامة لعمليات الغواصات في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن خفر السواحل على اتصال بأسر القتلى الخمسة وأن المحققين "يتخذون جميع الاحتياطات في الموقع إذا أردنا العثور على رفات بشري".

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المصدر: آ ف ب
تايتانك
غواصة
انفجار
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