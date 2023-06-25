استطلاع: بايدن يهزم ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن على الرئيس السابق دونالد ترامب، الأوفر حظاً بالحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع للرأي أجرته شبكة «إن بي سي نيوز»، التلفزيونية الأميركية.

وجاء تفوق باين ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

وحصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين وحصل الرئيس السابق على 45%.

وذكرت وسائل إعلام أن بايدن حصل على أكبر نسبة تأييد بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر تأييد حصل عليه ترامب هو بين الناخبين الريفيين، وفقاً للاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأحد.

وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الانتخابات الافتراضية التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو الجاري إلى 51% من 46% في أبريل، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 232-306 في المجمع الانتخابي، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي، وفقاً لمركز «بيو» للأبحاث.