الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن وزيلينسكي يناقشان الأحداث في روسيا

جنود روس عند أحد المداخل المؤدية إلى العاصمة موسكو
26 يونيو 2023 00:15

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنّه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن الأحداث في روسيا.
نفّذت مجموعة فاغنر تمرّداً مسلّحاً استمرّ نحو 24 ساعة وانتهى باتفاق توسّطت فيه بيلاروسيا.
وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع «تويتر»: «تحدّثت مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. لقد أجرينا محادثة إيجابية وملهمة، وناقشنا مسار العمليات والأحداث الجارية في روسيا».
وأسفرت وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن عودة فاغنر إلى مقراتها العسكرية.
وبموجب الاتفاق، سيسمح ليفغيني بريغوجن قائد فاغنر بمغادرة روسيا إلى بيلاروسيا إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّهـ، وفقا لما ذكره دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.
وتابع بيسكوف أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في «التمرّد المسلّح»، لن تتمّ مقاضاتهم، مضيفاً «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة».
وبالنسبة للمقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد، سيسمح لهم بالانضمام رسمياً إلى الجيش الروسي.

أخبار ذات صلة
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
تمرد
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©