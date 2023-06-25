بايدن وزيلينسكي يناقشان الأحداث في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنّه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن الأحداث في روسيا.

نفّذت مجموعة فاغنر تمرّداً مسلّحاً استمرّ نحو 24 ساعة وانتهى باتفاق توسّطت فيه بيلاروسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع «تويتر»: «تحدّثت مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. لقد أجرينا محادثة إيجابية وملهمة، وناقشنا مسار العمليات والأحداث الجارية في روسيا».

وأسفرت وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن عودة فاغنر إلى مقراتها العسكرية.

وبموجب الاتفاق، سيسمح ليفغيني بريغوجن قائد فاغنر بمغادرة روسيا إلى بيلاروسيا إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّهـ، وفقا لما ذكره دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.

وتابع بيسكوف أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في «التمرّد المسلّح»، لن تتمّ مقاضاتهم، مضيفاً «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة».

وبالنسبة للمقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد، سيسمح لهم بالانضمام رسمياً إلى الجيش الروسي.