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حزب "البديل" اليميني المتطرف يفوز برئاسة أول بلدية في ألمانيا

روبرت زيسلمان مرشح حزب "البديل" اليميني المتطرف الفائز
25 يونيو 2023 23:02

أعلن مكتب الانتخابات في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا أن روبرت زيسلمان، مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، فاز بمنصب رئيس دائرة زونيبرج في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد.
وتفوق زيسلمان على منافسه الرئيس الحالي للدائرة يورغن كوبر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي.
بهذا، يفوز الحزب الشعبوي اليميني بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.
وحسب النتائج الأولية، حصل مرشح حزب البديل على 52,8% من الأصوات فيما حصل مرشح الحزب المسيحي على 47,2% فقط رغم أنه مدعوم من تحالف أحزاب.
كان زيسلمان مرشحا لحسم هذه الجولة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في الجولة الأولى.
من جانبه، قال جيورج ماير وزير داخلية ولاية تورينجن ورئيس حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية الواقعة شرق ألمانيا إن نتيجة الانتخابات "إشارة تحذير لكل القوى الديمقراطية".
وأضاف أنه حان الوقت "لتنحية المصالح السياسية الحزبية والدفاع عن الديمقراطية بشكل مشترك".
وتابع ماير أن السياسة والديمقراطية هما تنافس على الأفكار الأفضل وليس على الغضب الأكبر.
كانت الانتخابات البلدية في الدائرة، الواقعة عند حدود ولاية بافاريا، أثارت اهتماما كبيرا في كل أنحاء ألمانيا.
تشير نتائج استطلاعات الرأي، في الوقت الراهن، إلى ارتفاع شعبية حزب البديل بين الناخبين الألمان ولاسيما في شرق ألمانيا.
زيراقب مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تورينجن يراقب الحزب، الذي يترأسه في الولاية بيورن هوكه، بعد إثبات تصنيفه على أنه حزب يميني متطرف.

المصدر: د ب أ
حزب البديل
حزب البديل من أجل ألمانيا
اليمين المتطرف
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الانتخابات البلدية
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