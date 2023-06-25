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ميتسوتاكيس يعلن فوزه في انتخابات البرلمان اليوناني

رئيس وزراء اليونان السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة في مقر حزبه بعد إعلان نتائج جزئية
25 يونيو 2023 22:49

رحّب رئيس الوزراء اليوناني السابق المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«تفويض قوي» منحه إياه المقترعون في الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزبه فوزا كاسحاً بحصده أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
وقال ميتسوتاكيس (55 عاما)، وهو خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة، في تصريح متلفز «أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبّق سريعاً»، وذلك بعدما بيّنت نتائج فرز أكثر من 80 بالمئة من صناديق الاقتراع نيل حزبه اليميني «الديمقراطية الجديدة» 40,5 بالمئة من الأصوات مقابل 17,8 بالمئة لأقرب منافسيه حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أليكسيس تسيبراس.
كانت نتائج استطلاعات رأي، نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع، أظهرت أنّ حزب «الديمقراطية الجديدة»، الذي تولّى السلطة منذ عام 2019 وحتى نهاية مايو، سيحل في الصدارة بحصوله على ما بين 40 و44 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين.
وتصدر حزبه «الديمقراطية الجديدة» الانتخابات، التي أجريت في 21 مايو، لكنّه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجدّداً إلى صناديق الاقتراع ودعوة 9.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.

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المصدر: وكالات
كيرياكوس ميتسوتاكيس
اليونان
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