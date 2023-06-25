لوكاشينكو يتحدث مع بوتين بعد انتهاء تمرد فاغنر

قالت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو تحدث هاتفياً، صباح اليوم الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث الزعيمان مرتين على الأقل أمس السبت. وتوسط لوكاشينكو في اتفاق أدى إلى إنهاء تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين.

وأسفرت وساطة لوكاشينكو عن إنهاء التمرد ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، خلال إفادة صحفية متحدثاً عن بريغوجين «سيتمّ إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه. وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا».

وتابع بيسكوف أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في «التمرّد المسلّح»، لن تتمّ مقاضاتهم، مضيفاً «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة».

وبالنسبة للمقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد، سيسمح لهم بالانضمام رسمياً إلى الجيش الروسي.

وأردف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها».