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أردوغان يضع شرطًا لانضمام السويد إلى «الناتو»

أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف الناتو (أرشيفية)
25 يونيو 2023 21:54

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، شرطا لقبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال أردوغان للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، إنه يتعين على السويد وقف الاحتجاجات التي ينظمها أنصار جماعة محظورة في تركيا في ستوكهولم حتى توافق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف.
وأضافت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أبلغ ستولتنبرج بأن تركيا لديها موقف بناء، لكن تغيير السويد لقوانين الإرهاب لتلبية مطالب أنقرة "لا معنى له" بينما ينظم أنصار تلك الجماعة احتجاجات على أراضيها.
كانت السويد وفنلندا قدمتا طلباً، في مايو 2022، للانضمام إلى حلف الناتو. وقد حصلت فنلندا على العضوية بعد موافقة كل الدول الأعضاء على ذلك. بينما ما زالت السويد بحاجة إلى موافقة تركيا وبولندا.

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المصدر: رويترز
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حلف شمال الأطلسي
رجب طيب أردوغان
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