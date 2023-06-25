مقتل خمسة مدنيين بهجوم إرهابي في كينيا

أعلن مصدر في الشرطة وشاهد عيان، أن خمسة مدنيين قتلوا في شرق كينيا على يدي حركة الشباب الإرهابية.

وحدث الهجوم مساء السبت في قريتين واقعتين في مقاطعة «لامو» المحاذية للصومال، وفق المصدر الأمني.

وقال المصدر «قُتل خمسة أشخاص».

وقال شاهد العيان حسن عبدول إنّ «النساء احتُجزن في المنازل وأعطيت أوامر للرجال بالخروج وقد تمّ تقييدهم بحبال».

وأشار إلى أنّ بين القتلى تلميذ في مدرسة ثانوية.

وقال شاهد آخر يدعى إسماعيل حسين إنّ الإرهابيين سرقوا إمدادات غذائية قبل أن يغادروا مطلقين النار في الهواء.

وتنفذ حركة الشباب المتشددة، ومعقلها الصومال المحاذية لكينيا من جهة الشرق، منذ 15 عاماً، أعمالاً إرهابية ضد مدنيين وقوات الأمن.