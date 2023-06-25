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اليونان: حزب رئيس الوزراء السابق يتصدّر انتخابات البرلمان

كيرياكوس ميتسوتاكيس يدلي بصوته في الانتخابات
25 يونيو 2023 21:14

تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس اليميني نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت اليوم الأحد، بفارق كبير عن منافسه اليساري، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.
وأظهرت نتائج استطلاعات، نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع، أنّ حزب الديمقراطية الجديدة، الذي تولّى السلطة منذ عام 2019 وحتى نهاية مايو، نال ما بين 40 و44 بالمئة وحلّ في الصدارة أمام حزب «سيريزا» بزعامة أليكسيس تسيبراس الذي نال ما بين 16,1 و19,1 بالمئة، وهي نتيجة أدنى للفصيل السياسي اليساري مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أجري في 21 مايو.
وفي حال ثبتت صحّة هذه النتائج، يكون المحافظون قد فازوا بفارق هو الأكبر لهم منذ نحو 50 عاماً، في تصويت كافأهم فيه الناخبون على إنعاشهم اقتصاد البلاد بعد أزمة ديون كبرى.
يسعى ميتسوتاكيس (55 عاماً)، خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة، للحصول على ولاية ثانية من أربعة أعوام، معوّلا على تمكّنه من قيادة البلاد للخروج من تبعات جائحة كورونا وتحقيق نموّ اقتصادي قوي في العامين الماضيين.
وفاز ميتسوتاكيس في الانتخابات، التي أجريت في 21 مايو، لكنّه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجدّداً إلى صناديق الاقتراع ودعوة 9,8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.
في استحقاق مايو، حاز حزب الديمقراطية الجديدة، الحاكم منذ أربع سنوات، 40.8% من الأصوات، متقدماً على حزب «سيريزا» اليساري الذي حاز 20% من الأصوات. وحلّ ثالثاً حزب «باسوك كينال» الاشتراكي محقّقاً 11.5% من الأصوات.

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المصدر: وكالات
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