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العاهل الأردني يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية

ملك الأردن يستقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي
25 يونيو 2023 19:11

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إنّ الملك عبد الله أكد، خلال استقباله باربرا أ. ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، على «أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية».
كما شدّد الملك، وفق البيان، على ضرورة «إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام».
كما جدّد ملك الأردن تأكيده على «ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

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وبحسب البيان «تطرّق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة».

المصدر: رويترز
عبد الله الثاني
باربرا ليف
الأراضي الفلسطينية
خفض التصعيد
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