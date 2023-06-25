انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

انطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج لهذا العام ، فجر اليوم الأحد، وتستمر سبعة أيام يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته التسع في منى وعرفات ومزدلفة.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، كانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" سخّرت جميع إمكاناتها طوال الأشهر الماضية استعداداً لنقل ضيوف الرحمن، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة الثقيلة لجميع القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، وتطوير جميع الأنظمة التشغيلية سواءً الخاصة بالقطارات أو أنظمة الإشارات والاتصالات، والأنظمة المستخدمة في مركز التشغيل والتحكم.

وأشارت إلى إجراء مرحلتي التشغيل ما قبل التجريبي والتشغيل التجريبي، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات التي استمرت 90 يوماً، كما تعاقدت "سار" مع أكثر من 7500 موظف موسمي، لإدارة الحشود داخل محطات القطار، منهم المتحدثون بعدة لغات مختلفة.

وأكد مدير عام التشغيل بقطار المشاعر المقدسة المهندس موسى الزهراني، اعتزاز منسوبي قطار المشاعر بالدور الذي تقوم به "سار" في خدمة ضيوف الرحمن، ووعيهم التام بالواجب الكبير الذي تقوم به لخدمتهم، عبر تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء مناسكهم بكل أمن وطمأنينة.