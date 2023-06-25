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روسيا.. انسحاب "فاغنر" بعد اتفاق مع الكرملين

جنود من الحرس الروسي ينتشرون قرب الكرملين
25 يونيو 2023 11:28

بدأ عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين.
وبعد نحو 24 ساعة من الترقب عالميا بشأن مسار الأحداث، نُزع فتيل الانفجار بتوصّل الكرملين وبريغوجين الى اتفاق.
وتعهدت الرئاسة الروسية بوقف أي ملاحقات بحق المقاتلين وبريغوجين. وأعلن ليل السبت تراجعه لتجنب إراقة "الدماء الروسية"، وأن قواته "تعود أدراجها إلى المعسكرات".

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وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إبرام اتفاق لتجنّب إراقة الدماء، بعدما تمّ تقدّم قوات فاغنر.
وشدد على أن "الهدف الأسمى هو تجنّب حمّام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبّؤ بنتائجها"، مشيدا "بتسوية من دون مزيد من الخسائر".

 

المصدر: وكالات
روسيا
مجموعة فاغنر
الكرملين
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