الفلبين: بركان "مايون" يطلق حمماً بركانية

أكد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأحد أنه تم رصد تدفقات الحمم البركانية وسقوط للصخور والزلازل البركانية، في الساعات الـ24 الماضية، فيما ظل بركان "مايون" على مستوى مرتفع من الاضطرب.

وأضاف المعهد في أحدث نشرة له أن الحمم البركانية التي تنساب ببطء من فوهة بركان "مايون" وصلت إلى 3ر1 كيلومتر و2ر1 كيلومتر على طول وادي "مي-إيسي" في بلدة "داراجا" ووادي "بونجا" في مدينة "ليجازبي"، على التوالي.

وانتشر الحطام الناجم من الانهيار، حتى مسافة 3ر3 كيلومتر من فوهة البركان، طبقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" اليوم. وسجل علماء البراكين أيضا 257 حالة سقوط للصخور و24 زلزالا بركانيا و16 انهيارا يتحرك بسرعة للرماد البركاني والصخور والغاز، المعروف باسم "تيارات كثافة الحمم البركانية".

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد ذكر أمس السبت أن بركان "مايون" مازال في حالة من الاضطراب الشديد، مما أثار مخاوف بشأن احتمال ثوران خطير للبركان في الأسابيع أو حتى الأيام المقبلة.

ويعد بركان "مايون"، الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال. وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية. وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.