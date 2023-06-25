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كندا تفتح تحقيقاً في انفجار الغواصة "تيتان"

من عمليات البحث عن الغواصة "تيتان"
25 يونيو 2023 09:29

فتحت السلطات الكندية تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان" التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

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وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس إن "مهمتنا تتمثّل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".
وأفادت الصحافيين في مدينة سانت جونز الواقعة على جزيرة نيوفاوندلاند "نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة".
ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين.
وانطلقت سفينة الشحن "بولار برايس" التي ترفع العلم الكندي من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة "تيتان" إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.
وأفاد خفر السواحل الأميركي الخميس بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرّضت إلى "انفجار كارثي".
وعُثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".

 

المصدر: وكالات
غرق
كندا
تايتانك
غواصة
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