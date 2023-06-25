الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتيلان ومفقودون في فيضانات تشيلي

دمار خلفته الفيضانات في تشيلي
25 يونيو 2023 08:52

قضى شخصان وفُقد ثلاثة آخرون إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي حسبما أعلن الرئيس غابرييل بوريك .
وقال بوريك "للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار وفُقد ثلاثة".
وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.
ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.
بعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاغانتي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة سانتياغو (وسط)، أعلن مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع "حساس جدا" في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة.
وأعلنت الحكومة حال الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو (شمال غرب سانتياغو) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.
بدأت الأمطار الغزيرة الخميس وتركزت في المناطق الجبلية وسفوح التلال ما سبب زيادة سريعة في تدفق الأنهار.

أخبار ذات صلة
بعد تحذيرات من حدوث فيضانات جليدية.. باكستان تستعد لإجلاء مجتمعات جبلية
قتلى ومفقودون في إعصار ضرب البرازيل
المصدر: وكالات
تشيلي
أمطار
فيضانات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©