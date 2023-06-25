اليونانيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

يتجه نحو 8ر9 مليون ناخب يوناني في وقت لاحق اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز واضح لحزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث قال البعض إن الحزب قد يحصل على أكثر من 40% من الأصوات.

وإجمالا، يخوض 32 حزبا الانتخابات. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي(0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الأولية بعد ذلك بوقت قصير، اعتمادا على استطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من لجان الإقتراع.