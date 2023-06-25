الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونانيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

أشخاص يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع، خلال الانتخابات العامة في أثينا
25 يونيو 2023 08:20

 يتجه نحو 8ر9 مليون ناخب يوناني في وقت لاحق اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز واضح لحزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث قال البعض إن الحزب قد يحصل على أكثر من 40% من الأصوات.

أخبار ذات صلة
ميتسوتاكيس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في اليونان
ميتسوتاكيس يرحب بفوزه في الانتخابات التشريعية باليونان

وإجمالا، يخوض 32 حزبا الانتخابات. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي(0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الأولية بعد ذلك بوقت قصير، اعتمادا على استطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من لجان الإقتراع.

 

المصدر: وكالات
انتخابات
البرلمان
اليونان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©