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الإمارات تدعو إلى ضرورة فهم أعمق لقضية الإرهاب

الإمارات تدعو إلى ضرورة فهم أعمق لقضية الإرهاب
25 يونيو 2023 01:17

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الفهم الأعمق لقضية الإرهاب، وإيجاد حلول لمعالجتها، مشيرةً إلى أن الطيران المدني لا يزال هدفاً للإرهابيين، ومؤكدة ضرورة تعزيز التعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب على صعيد الأمم المتحدة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «لا يزال الطيران المدني هدفاً للإرهابيين، مما يستوجب فهماً أعمق للمسألة، والعمل على إيجاد حلول لمعالجتها».
وأضافت: «على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب، أوضح حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران المدني، رئيس لجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، النهج القائم على تحليل المخاطر لأمن الطيران، والأدوات التي تستخدمها اللجنة للتصدي لتلك المخاطر ومعالجتها».
وأشارت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إلى أن لقاءً مثمراً جمع وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب، برئاسة سالم الزعابي، مستشار وزير الخارجية، ووفد الهند برئاسة برافين فاشيستا، السكرتير الإضافي في وزارة الشؤون الداخلية الهندية.
وقالت في تغريدة: «نتطلع إلى مواصلة التعاون معاً في مكافحة الإرهاب على صعيد الأمم المتحدة وغيرها».
وفي سياق متصل، أشارت بعثة الدولة إلى لقاء جمع أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، مع كل من بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورج نزونغولا نتالاجا، السفير الكونغولي لدى الأمم المتحدة، وذلك قبل اجتماع مجلس الأمن غداً الاثنين، بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت في تغريدة على تويتر: «تؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجميع الدول الأعضاء، من أجل دعم السلام والاستقرار في البلاد».

 

الإمارات
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
الأمم المتحدة
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