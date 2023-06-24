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تأكيد إماراتي على المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار

لانا نسيبة متحدثة في إحدى فعاليات الأمم المتحدة (من المصدر)
25 يونيو 2023 01:17

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار العالمي، مشيرةً إلى أن أكثر من 50% من دبلوماسيي بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة من النساء.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، نؤكد أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار العالمي».
وأضافت: «في بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن فخورون بأن نكون قدوة يحتذى بها في تعزيز المساواة بين الجنسين في الدبلوماسية»، مشيرةً إلى أن أكثر من 50% من دبلوماسيي البعثة من النساء. وتعتبر الدولة أحد الرعاة الرئيسيين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على أن يكون 24 يونيو يوماً عالمياً للمرأة في الدبلوماسية.
 وصرحت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق: «تتولى المرأة باقتدار وتقدم مساهمات مهمة في قيادة الجهود الدبلوماسية حول العالم»، معربةً عن مدى «فخر دولة الإمارات بصفتها إحدى الدول الرئيسية المشاركة في رعاية هذا القرار التاريخي الذي يضمن الإقرار بالدور المهم الذي تقوم به المرأة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية، وسواء في وطننا أو حول العالم سنواصل تشجيع اهتمامات المرأة في السياسة الخارجية، وتدريب الدبلوماسيات، وترقية النساء في مناصب دبلوماسية مهمة».
 ويدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بهذا اليوم العالمي، الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها لإحياء هذه المناسبة كل عام من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة.
وتمثل المرأة إحدى الركائز الأساسية في الحياة السياسية والدبلوماسية في دولة الإمارات التي تواصل وضع «تمكين المرأة والفتاة» في صميم سياساتها الوطنية والخارجية.

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