موسكو: قائد فاغنر سيغادر روسيا

أعلن الكرملين، السبت، أن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر، سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق، بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريغوجن منذ نحو 20 عاماً.

وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية «سيتمّ إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه. وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا».

وتابع أنّ مقاتلي فاغنر، الذين شاركوا في «التمرّد المسلّح»، لن تتمّ مقاضاتهم، مضيفا «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة».

وبالنسبة للمقاتلين، الذين لم يشاركوا في التمرد، سيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.

وأردف بيسكوف «تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها».

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق السبت، نظيره البيلاروسي على جهوده التي أفضت إلى عودة مجموعة فاغنر إلى قواعدها، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك.

ذكرت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في بيلاروسيا أن الرئيس لوكاشينكو أجرى اتصالاً هاتفياً ثانياً مع الرئيس الروسي مساء اليوم لإبلاغه بنتائج محادثاته مع يفغيني بريغوجن، رئيس مجموعة فاغنر.