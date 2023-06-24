الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو: قائد فاغنر سيغادر روسيا

جنود من الجيش الروسي عند أحد مداخل العاصمة موسكو
25 يونيو 2023 01:02

أعلن الكرملين، السبت، أن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر، سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق، بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريغوجن منذ نحو 20 عاماً.
وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية «سيتمّ إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه. وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا».
وتابع أنّ مقاتلي فاغنر، الذين شاركوا في «التمرّد المسلّح»، لن تتمّ مقاضاتهم، مضيفا «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة».
وبالنسبة للمقاتلين، الذين لم يشاركوا في التمرد، سيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.
وأردف بيسكوف «تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها».
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق السبت، نظيره البيلاروسي على جهوده التي أفضت إلى عودة مجموعة فاغنر إلى قواعدها، وفق ما أعلنت الرئاسة في مينسك.
ذكرت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في بيلاروسيا أن الرئيس لوكاشينكو أجرى اتصالاً هاتفياً ثانياً مع الرئيس الروسي مساء اليوم لإبلاغه بنتائج محادثاته مع يفغيني بريغوجن، رئيس مجموعة فاغنر.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الصيني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
روسيا.. انسحاب "فاغنر" بعد اتفاق مع الكرملين
المصدر: وكالات
روسيا
بيلاروسيا
تمرد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
دنيا
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
اليوم 13:40
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©