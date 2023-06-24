العراق يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول «الهول»

هدى جاسم (بغداد)

دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم «الهول» في سوريا، قبل نهاية العام الجاري.

وطلب قاسم الأعرجي، خلال استقباله، أمس، السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في مقترح إقامة مؤتمر دولي بشأن مخيم «الهول» قبل نهاية العام الجاري.

وبحث مستشار الأمن القومي العراقي والسفيرة الأميركية في بغداد، العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف مخيم الهول السوري، وضرورة سحب الدول لرعاياها منه، بالإضافة إلى مناقشة استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.

وشدد المسؤول العراقي على أن نهج حكومة بلاده الثابت يتمثل في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول.

من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية، ألينا رومانوسكي، استمرار دعم بلادها للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضايا الإنسانية، وعلى رأسها دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين في البلاد.

ويقع مخيم «الهول» في ريف الحسكة قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

ويضم مخيم «الهول»، نحو 56 ألفاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم «داعش» الأجانب.

وفي سياق متصل، أعلن العراق، أمس، مقتل مجموعة لتنظيم «داعش» بضربة جوية لمقاتلات «إف- 16» العراقية في محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن «طائرات إف - 16» العراقية نفذت ضربة جوية استهدفت مجموعة من عناصر داعش في ناحية الرشاد في محافظة كركوك وتمكنت من قتل عناصر المجموعة. وأوضح أن «الضربة الجوية تم تنفيذها وفق معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد رصد تحركات عناصر التنظيم في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك».

وذكر أن «القوات العراقية قامت بعد الضربة الجوية بعملية تفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الإرهابيين، وكان أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، وتعامل الجهد الهندسي مع الحزام».

كما ذكر البيان أن القوات العراقية مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية ضد عصابات «داعش» ورصد تحركاتهم في قواطع العمليات كافة.