«داعش» كابوس يطارد السوريين

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

تواصلت محاولات فلول تنظيم «داعش» الإرهابي للعودة من جديد على الساحة السورية منذ أن سقطت دولته المزعومة، حيث تعمل العناصر الهاربة على تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق عدة.

ونفذ التنظيم خلال الأشهر الماضية ما يزيد على 34 عملية إرهابية في الجنوب السوري، وتحديداً في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وبحسب تقرير لـ «مركز مكافحة التطرف»، فإن عمليات التنظيم تصاعدت بشكل لافت بمحافظات حمص ودير الزور والرقة وحلب وحماة.

وحذر المحلل والكاتب الصحفي السوري، عامر مراد، من خطورة تنامي البؤر الإرهابية لفلول تنظيم «داعش» الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات إرهابية، ومن خلالها يعملون على العودة على الساحة السورية، ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك السريع لوأد أي محاولة تستهدف عودة دولة «داعش» المزعومة.

وذكر مراد في تصريح لـ«الاتحاد»، أن فلول «داعش» يمثلون خطراً داهماً يهدد سكان العديد من المناطق السورية، خاصة مناطق البادية التي يتحركون فيها بحرية أكبر لكونها شبه صحراوية وواسعة، والوجود الأمني بها ضعيف إلى حد كبير.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 15 عملية نفذتها عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق البادية السورية خلال يناير الماضي، وفي 17 فبراير نفذت عناصر تابعة للتنظيم هجوماً إرهابياً في شرق حمص، ووصف بأنه الأكثر دموية منذ أكثر من عام.

من جانبه، أوضح مدير وكالة «نورث برس» شيروان يوسف لـ«الاتحاد»، أن سقوط دولة «داعش» لا يعني الهزيمة الكاملة للتنظيم، فما زالت هناك فلول هاربة تابعة له تشن هجمات إرهابية على مناطق مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن هناك وجوداً فعلياً من الهاربين، ويتم بين الحين والآخر رصد تحركاتهم عبر عمليات إرهابية متفرقة، ومحاولات متقطعة لاستهداف السجون التي تحتجز مقاتلي التنظيم.