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إسقاط مسيَّرة «حوثية» في مأرب

أرشيفية
25 يونيو 2023 01:15

عدن (الاتحاد)

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أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، أمس، طائرة مسيَّرة أطلقتها جماعة الحوثي في سماء مديرية «حريب»، جنوب محافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية، إن الدفاعات الجوية للقوات اليمنية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيَّرة الحوثية قبل وصولها إلى هدفها غرب «حريب».
 وخلال الأيام الماضية، أسقطت الدفاعات الجوية طائرات مسيَّرة عدة أطلقتها جماعة الحوثي أثناء محاولتها استهداف مواقع للقوات المرابطة في جنوب محافظة مأرب.
وفي سياق آخر، قام وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، أمس، بزيارة إلى محافظة تعز، التقى خلالها قيادة محوري تعز وطور الباحة، للاطلاع على تطورات الأوضاع في الجبهات القتالية ضد جماعة الحوثي.
واستمع وزير الدفاع من القادة إلى طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال في المحافظة، وتحشيدات الحوثيين إلى مختلف الجبهات، مشدداً على المزيد من التلاحم والتماسك، ورفع الجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسبي قوات الجيش تحسباً لأي طارئ.

مأرب
اليمن
الحوثي
طائرة مسيرة
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