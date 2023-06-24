اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة

مكة المكرمة (الاتحاد)

أكملت القطاعات الحكومية والجهات المساندة في المدينة المنورة بنجاح خططها التشغيلية لموسم ما قبل الحج، باستقبال أكثر من 833 ألف حاج عبر المنافذ الجوية والبرية، وبذل الجهود التنظيمية والصحية والأمنية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة المنورة، ومتابعة تفويجهم إلى مكة المكرمة بيسر وأمان، تمهيداً لبدء أداء مناسك الحج غداً الاثنين.

ورصد من جامع «ميقات ذي الحليفة» بالمدينة المنورة أمس، مشاهد لآخر أفواج الحجاج استعداداً للمغادرة إلى مكة المكرمة لأداء طواف القدوم، وقضاء يوم التروية بمشعر منى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

يذكر أن الخطط التشغيلية للجهات الحكومية التي تشرف عليها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، عمدت إلى تهيئة الخدمات وجميع أشكال الرعاية لأكثر من 1.850 مليون حاج يتوقع زيارتهم للمدينة المنورة خلال الموسم الأول والثاني للحج، لزيارة المسجد النبوي.

وشهد مركز تفويج الحجاج في المدينة المنورة أمس، كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج.

بدوره، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة.

ونوه بما سخّرته السلطات الرسمية من الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن تهيئة سبل الراحة لهم تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات لزائري بيت الله الحرام.

وأشار السديس إلى أن خطة التفويج تمت بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، التي وفّرت بيئة آمنة وصحية للحجاج.

وأوضح أن خطة التفويج شملت تقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن منذ دخولهم المدينة المنورة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الخطة ستستمر في مرحلة عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج.

وفي السياق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن 1500 متطوع يتواجدون بجميع المواقع في المشاعر المقدسة، لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيّنت الوزارة أن مركز التطوع الصحي يدفع بهؤلاء المتطوعين من خلال برنامج «سواعد الصحة»، لتقديم الخدمات الصحية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.

إلى ذلك، تعمل أمانة مكة المكرمة، على رفع كفاءة الرقابة الصحية في خدمات الإعاشة والتغذية خلال موسم الحج.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الاستعدادات ورفع الجهود تأتي في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم المواد الغذائية والوجبات لضيوف الرحمن بشكل آمن وصحي، ووفق أعلى معايير السلامة وتكثيف برامج الرقابة والإشراف، والتأكد من صلاحية ما يقدم من المواد الغذائية.

ولضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد تجهيز أكثر من 24 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مشيراً إلى إطلاق مبادرة «انسياب» والتي تهدف إلى قياس انسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة.