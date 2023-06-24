الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في دارفور

الخرطوم (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة إلى تحرك فوري، أمس، لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً فارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان: «نشعر بقلق بالغ من استمرار عمليات القتل العشوائي هذه، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لها».

وتابع البيان «يجب ضمان ممر آمن للأشخاص الفارين من الجنينة، والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة لاستعادة جثث القتلى».

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق، بأن 1100 شخص قُتلوا في مدينة «الجنينة» وحدها.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل وأعمال العنف الأخرى. وقالت إن «الجنينة» أصبحت غير صالحة للعيش بعد تدمير مرافق البنية التحتية الأساسية في حين ما زال إيصال المساعدات الإنسانية متعذراً. ودعت المفوضية إلى المبادرة على الفور لإنشاء ممر إنساني بين تشاد و«الجنينة»، وممر آمن للمدنيين إلى خارج المناطق المتضررة من المعارك.

وفي سياق متصل، أوضح مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان «أوتشا»، أن حصيلة ضحايا الأزمة، تجاوزت 12 ألف قتيل وجريح في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، بسبب العنف في غرب دارفور.

وأفاد المكتب، بأن منظمة «اليونيسيف» تلقت تقارير تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900، منذ مطلع يونيو الحالي.

وتجددت أمس، الاشتباكات العنيفة، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات اندلعت في مدينتي أم درمان غربي الخرطوم، وبحري شمالي العاصمة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأكد الشهود سماع دوي المدافع، وتصاعد ألسنة الدخان واللهب في سماء العاصمة.

وفي جنوب دارفور، اشتد القتال في مدينة نيالا عاصمة الولاية التي تُعد واحدة من أكبر مدن السودان.

ويوجد احتمال ظهور جبهة جديدة للقتال في جنوب كردفان، حيث تسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال» على بعض المناطق.

وتسبب القتال في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، فر مئات الآلاف منهم عبر الحدود إلى دول منها تشاد ومصر. وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو الماضي، محادثات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة، وقع خلالها خروقات، وتبادل للاتهامات بين الجانبين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.