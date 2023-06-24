بولندا تعلّق على الوضع في روسيا

أكد مسؤولون كبار في العاصمة البولندية وارسو، السبت، أن الأحداث الجارية في روسيا تعد مسألة داخلية لا تشكل أي تهديد لبولندا.

وقال الرئيس أندريه دودا، عقب اجتماع بمكتب الأمن القومي «نعتقد حقاً أن هذا شأن داخلي لروسيا... ولا نصدر أوامر بأي مستوى أعلى من الجاهزية لجيشنا».

وبدأت مجموعة فاغنر تمرداً فجر السبت وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «طعنة في الظهر».

وقال الرئيس الروسي: «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا»، مضيفاً «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريجوجين، مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتماً».

وإثر وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وافق رئيس فاغنر على سحب قواته إلى قواعدها العسكرية.