الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بولندا تعلّق على الوضع في روسيا

الرئيس البولندي أندريه دودا
25 يونيو 2023 00:48

أكد مسؤولون كبار في العاصمة البولندية وارسو، السبت، أن الأحداث الجارية في روسيا تعد مسألة داخلية لا تشكل أي تهديد لبولندا.
وقال الرئيس أندريه دودا، عقب اجتماع بمكتب الأمن القومي «نعتقد حقاً أن هذا شأن داخلي لروسيا... ولا نصدر أوامر بأي مستوى أعلى من الجاهزية لجيشنا».
وبدأت مجموعة فاغنر تمرداً فجر السبت وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «طعنة في الظهر».
وقال الرئيس الروسي: «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا»، مضيفاً «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريجوجين، مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتماً».
وإثر وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وافق رئيس فاغنر على سحب قواته إلى قواعدها العسكرية.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الصيني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
روسيا.. انسحاب "فاغنر" بعد اتفاق مع الكرملين
المصدر: وكالات
بولندا
روسيا
تمرد
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
دنيا
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
اليوم 13:40
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©