ليبيا.. استنفار عسكري في صفوف الميليشيات بمصراتة

حسن الورفلي (بنغازي)

تشهد مدينة مصراتة غرب ليبيا، استنفاراً عسكرياً في صفوف الميليشيات على خلفية إطلاق نار على أحد أعيان منطقة «زاوية المحجوب».

وتعاني بعض المدن الليبية سيطرة الكتائب والميليشيات المسلحة المتورطة في جرائم قتل وتهريب وقود واتجار في البشر، ما يهدد أمن واستقرار المدن، وهو ما دفع حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق عملية عسكرية تستهدف هذه الجماعات غير النظامية وإرساء الأمن والاستقرار غرب البلاد.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية عقب تعثر التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة «6+6» نتيجة تحفظ بعض الأطراف والمكونات المحلية على ما ورد في قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة، وذلك في ظل وجود محاولة من البعثة الأممية لدى ليبيا للدفع نحو تحقيق التوافق الكامل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.