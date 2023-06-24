الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«أتميس» تسـلم القاعـدة العسكرية الثانية للقوات الصومالية

«أتميس» تسـلم القاعـدة العسكرية الثانية للقوات الصومالية
25 يونيو 2023 01:15

مقديشو (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: لن نتوقف عن التضامن مع الشعب الصومالي
16 قتيلاً بتفجيرين انتحاريين استهدفا معسكراً في الصومال

سلمت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» القاعدة العسكرية الثانية التي كانت تديرها إلى القوات الصومالية. وتقع القاعدة في منطقة «ميرتقوو» في إقليم شبيلي الأوسط شمالي العاصمة مقديشو، وجاء تسليمها بعد تسليم قاعدة أخرى في منطقة «حاجي علي» في الإقليم نفسه يوم الثلاثاء الماضي، بحسبما أفاد موقع «الصومال الجديد» الإخباري أمس. وتأتي عملية التسليم في ظل الانسحاب التدريجي للقوات الأفريقية عن الصومال، حيث يتوقع استكمال انسحاب 2000 جندي من البلاد نهاية الشهر الجاري.  وأعلنت «أتميس» في وقت سابق «أن هذا الانسحاب التدريجي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب 2000 جندي بحلول نهاية الشهر المقبل، وتسليم الأمن في المناطق المتفق عليها إلى قوات الأمن الصومالية». 
وكان مجلس الأمن الدولي، أعلن العام الماضي تشكيل قوة «أتميس» لحفظ السلام في الصومال، وتتمثّل مهمتها في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية، على أن يتم خفضها تدريجياً إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر من العام المقبل.

الصومال
الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
دنيا
توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد
اليوم 13:40
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©