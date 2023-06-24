«أتميس» تسـلم القاعـدة العسكرية الثانية للقوات الصومالية

مقديشو (الاتحاد)

سلمت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» القاعدة العسكرية الثانية التي كانت تديرها إلى القوات الصومالية. وتقع القاعدة في منطقة «ميرتقوو» في إقليم شبيلي الأوسط شمالي العاصمة مقديشو، وجاء تسليمها بعد تسليم قاعدة أخرى في منطقة «حاجي علي» في الإقليم نفسه يوم الثلاثاء الماضي، بحسبما أفاد موقع «الصومال الجديد» الإخباري أمس. وتأتي عملية التسليم في ظل الانسحاب التدريجي للقوات الأفريقية عن الصومال، حيث يتوقع استكمال انسحاب 2000 جندي من البلاد نهاية الشهر الجاري. وأعلنت «أتميس» في وقت سابق «أن هذا الانسحاب التدريجي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب 2000 جندي بحلول نهاية الشهر المقبل، وتسليم الأمن في المناطق المتفق عليها إلى قوات الأمن الصومالية».

وكان مجلس الأمن الدولي، أعلن العام الماضي تشكيل قوة «أتميس» لحفظ السلام في الصومال، وتتمثّل مهمتها في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية، على أن يتم خفضها تدريجياً إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر من العام المقبل.